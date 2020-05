RB Leipzigs Trainer Nagelsmann will nicht zu laut brüllen, "damit Spieler keine Angst kriegen"

Liepzig. Das lange Warten hat ein Ende. Fußball-Bundesligist RB Leipzig steigt am 16. Mai (15.30) mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder in die Saison ein. Wie ist der aktuelle Fitnessstand der RBL-Kicker? Was nimmt Trainer Julian Nagelsmann mit in die einwöchige Quarantäne in die Akademie am Cottaweg? Wie will er sich beim Spiel mit dem geforderten Mundschutz verständlich machen?

Konaté und Orban noch nicht einsatzbereit

Über diese und viele weitere Fragen gab der Coach in einer Videokonferenz und anschließenden Fan-Pressekonferenz am Freitag Auskunft. Gut gebräunt, sichtlich entspannt und bestens gelaunt wirkte der 32-Jährige, der sich wie seine Schützlinge über das Ja der Politik zum Wiederbeginn der Liga „extrem gefreut“ hat. „Wie junge Welpen sind sie den Bällen nachgesprintet“, beschrieb Nagelsmann seine Eindrücke von den ersten Trainingseinheiten ohne Kontaktbeschränkungen unter der Woche.

Gute Nachrichten verkündete er auch in personeller Hinsicht: Kevin Kampl wäre nach langer Verletzungspause (Knöchel) gegen Freiburg sofort spielbereit. Bei seinen Innenverteidiger-Kollegen Ibrahima Konaté und Kapitän Willi Orban fehlen aktuell ein paar Prozente. Einsätze noch in dieser Saison sind bei beiden aber sehr wahrscheinlich.“ Und Lukas Klostermanns Vertragsverlängerung bis 2024? Macht den Trainer extrem glücklich.

Nagelsmann bringt Wechselklamotten mit, sonst nichts

Den Fitnesszustand seiner Schützlinge liegt laut Nagelsmann nicht bei 100 Prozent. Wie auch? Seit Mitte März konnte nur eingeschränkt der Körperertüchtigung nachgegangen werden, zeitweise war nur Individual-, dann nur Kleingruppentraining erlaubt. Aber das war in München, Dortmund und Mönchengladbach ja auch nicht anders. Und: Nagelsmann ließ Timo Werner, Marcel Sabitzer & Co. auch unter widrigen Umständen ordentlich schwitzen. Man fängt also nicht bei Null an. Die Chance, dass Freiburg RB am kommenden Wochenende überrennen wird, liegt eher im Minus-Bereich, „weil wir nicht an der Copacabana waren und nichts gemacht haben.“

Die einwöchige Quarantäne vor dem Liga-Neustart sorgt beim Ex-Hoffenheimer genauso wenig für Sorgenfalten auf der gut gebräunten Stirn. Er betrachtet die von der DFL geforderte Maßnahme als Mini-Trainingslager. Wie Seefeld, nur ohne Berge. Seine Wechselklamotten? Liegen am Cottaweg im Schrank. Sonst will der Fußball-Lehrer nichts von zuhause mitbringen. An Taktiktafeln, ein paar schlauen Ideen und hoch motivierten Spielern wird es nicht mangeln. Schnelleres Internet, wie von den Kickern gewünscht, steht nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Spielerfrauen, die beispielsweise Hilfe beim Einkaufen benötigen, greift der Club unter die Arme.

Eine besondere Herausforderung werden die Geisterspiele sein – für Spieler, Trainer und die Fans vor dem TV. Die letzten Körner, um den Sprint auch noch in der 80. Minute 100 Prozent anzuziehen, könnten ohne die frenetische Unterstützung von den Rängen fehlen. „Das Emotionsniveau wird ein anderes sein“, befürchtet Nagelsmann, auf den selbst die eine oder andere Herausforderung wartet.

Trainer müssen Mundschutz tragen

Die Spieler können ihn besser hören, aber das muss kein Vorteil sein. Alle anderen spitzen schließlich auch die Ohren. Der gebürtige Bayer will die wichtigen Taktiktipps daher verschlüsselt rüber bringen und kündigte an „nicht ganz so laut zu brüllen, damit die Spieler keine Angst kriegen.“ Das ist auch ratsam: Ganz Fußball-Deutschland würde Sie beim Fluchen hören, Herr Nagelsmann! Auch Oma, Opa, die ganze Familie.

Den geforderten Mundschutz dürfen die Trainer übrigens kurz herunter nehmen, wenn sie den Spielern etwas zurufen. Und dann schnell wieder überstreifen, damit nur kein Tröpfchen dahin gerät, wo es nicht landen soll. Maximalste Hygiene ist gefordert. Es ist und bleibt eine Herausforderung.