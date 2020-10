RB Leipzigs Trainer Nagelsmann zufrieden mit Startelf-Debüts von Kluviert und Sörloth

Leipzig. Startelf-Debüts für Alexander Sörloth und Justin Kluivert: Die Neuzugänge von RB Leipzig stehen im Bundesligaspiel gegen Hertha BSC von Anpfiff an auf dem Rasen. Sörloth darf durchspielen, für Justin Kluivert geht es nach 65 Spielminuten auf die Bank. Die beiden sind in einer 3-4-3-Kontellation mit Emil Forsberg zusammen für den Angriff verantwortlich.

„Spielzeit hat Spaß gemacht“

Auch mit Justin Kluiverts Debüt ist er zufrieden. „Man hat in der ersten Halbzeit schon gesehen, dass er Qualitäten im Zweikampf hat. Gegen Mittelstädt hat er sich in ein paar Situationen durchgesetzt und damit bin ich sehr zufrieden“, so der Coach über den 21-Jährigen. In der zweiten Halbzeit habe er aber etwas körperlich abgebaut, „weil er einfach lange nicht gespielt hat“, so der Trainer.