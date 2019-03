RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick: "Es gibt keine Nebenkriegsschauplätze mehr"

Leipzig. Wenige Tage vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag in der Red Bull Arena hat RB Leipzigs Ralf Rangnick in einem Interview mit der "Sport Bild“ die Disziplin seines Teams gelobt: "Es hat sich eine Mannschaft entwickelt, die genau weiß, worum es geht. Es gibt keine Ausreißer mehr und dadurch auch keine Nebenkriegsschauplätze." Bemerkenswert findet der 60-Jährige auch die Konstanz in seinem Team: "Bei uns standen zuletzt bis zu acht Spieler in der Startelf, die schon vor drei Jahren da waren. Das finden Sie bei kaum einem anderen Klub."