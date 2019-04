RB Leipzigs Tyler Adams ist überzeugt: "Wir sind attraktiv und der Club der Zukunft"

Was haben Sie gedacht beim Augsburger 1:1 in der 94. Minute?

Hier wird viel schneller gespielt, man hat weniger Zeit und noch weniger Raum. Fehler werden gnadenlos bestraft, man muss immer online sein, darf sich nie ausruhen. Die Bundesliga gehört zu den weltbesten Ligen, und so fühlt es sich auch an. Professionell wird in beiden Clubs gearbeitet. Bei RB ist aber alles noch detailversessener.

Was sind die Unterschiede zwischen der MLS und der Bundesliga und zwischen den New York Red Bulls und RB Leipzig ?

Es war mein Ziel, mich möglichst schnell zu integrieren. Der Trainer hat mir das Vertrauen geschenkt und ich wusste, dass ich etwas zeigen muss. Meine Teamkollegen haben mich immer unterstützt, mir geholfen. Die Stimmung in der Kabine ist gut, die Ergebnisse passen. Wir erleben gerade eine intensive und erfolgreiche Phase, wissen aber, dass wir uns alles in jedem Spiel und jedem Training erarbeiten müssen.

In jeder Hinsicht. Ich bin 20, muss und will noch viel lernen.

Wie schmeckt das Essen in Leipzig? Wie viel entspannter ist der Straßenverkehr gegenüber New York?

Ich finde Leipzig überragend, mit allem, was die Stadt zu bieten hat. Auch kulinarisch. Wer in New York im Straßenverkehr zurechtkommt, schafft es überall. New York schläft nie, da ist immer Stau.