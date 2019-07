RB Leipzigs U17 startet mit 5:1 in die Vorbereitung

Leipzig. Seit einer Woche rollt bei der U17 der Roten Bullen wieder der Ball. Im ersten Testspiel bezwang das Team von Trainer Marco Kurth am Dienstag Union Berlin 5:1 (1:1). Der Coach wechselte in der Halbzeit komplett durch. Für die Führung sorgte nach 13. Minuten Mehmet Ibrahimi mit einem direkten Freistoß. Nach dem Ausgleich war es fast ein Spiel auf das Gäste-Tor. Es klingelt es noch vier Mal im Union-Kasten. Kacpar Smorgol, Luis Klein, Robin Friedrich und Eric Uhlmann waren die Torschützen. Der ursprünglich angekündigte Test-Gegner Eintracht Braunschweig hatte kurzfristig abgesagt.

Die U17 von RB Leipzig spielte am 23. Juli 2019 gegen Union Berlin 5:1. © Dirk Knofe

Am Mittwoch geht es mit zwei Partien weiter. Um 11 trifft die U19 auf den HFC. Am Samstag wurde im Rahmen des Trainingslager der dritte Test in der Vorbereitung mit 1:2 gegen den FC Ingolstadt verloren. Ein Grund mehr für die Elf von Trainer Alexander Blessin, gegen Halle eine Steigerung zu zeigen.