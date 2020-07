RB Leipzigs U19 gewinnt gegen Dynamo Dresden den sächsischen Landespokal

Leipzig. Die U19-Fußballer von RB Leipzig haben den sächsischen Landespokal zum fünften Mal gewonnen. Das Team von Trainer Marco Kurth siegte am Sonntag in der Sportschule Egidius Braun in Leipzig-Abtnaundorf in der Wiederauflage des Vorjahres-Finals gegen Dynamo Dresden mit 4:0 (2:0) Toren. RB ging dank eines Doppelpacks von U17-Akteur Noah Ohio (25. und 45. min) in Führung, ehe Eric Martel (71. min) und Gustav Grubbe Madsen (90.+2 min) den Endstand markierten.

Erst bediente der Neffe des früheren Nationalspielers Dariusz Wosz seinen Mitspieler Ohio beim Treffer zum 1:0, dann bereitete er am kurzen Pfosten mit einer flachen Eingabe das 2:0 vor. Ohio musste per Hacke den Ball nur am Torwart vorbeilegen. Dann brachte Wosz eine Ecke punktgenau an den Elfmeterpunkt, wo Kapitän Martel ungedeckt einköpfte. Den Endstand markierte der Däne Madsen in der Nachspielzeit, als er einen Pass in den Rücken der Dynamo-Abwehr einschob.