RB Leipzigs U19 holt den Sachsenpokal

Da ist der Pott. Die A-Jugend der Roten Bullen unter Trainer Alexander Blessin besiegt im Endspiel um den Sachsenpokal Dynamo Dresden verdient mit 2:0 (1:0). Vor 576 Zuschauer im neutralen Marienberg erzielte Niclas Stierlin nach 17 Minuten die Führung für de Favoriten. Mit dem zweiten Treffer in der 70. Minute durch Naod Mekonnen war die Partie entschieden. Die Gelbschwarzen versuchten alles, hatten gegen die insgesamt besser agierenden Leipziger aber kaum Chancen. Noch-RB-Talent Julian Krahl, die diese Wochen einen Profivertrag beim 1. FC Köln unterzeichnet hat und RB zum Saisonende verlassen wird, war nicht im RB-Kader. Am nächsten Freitag hat der RB-Nachwuchs die Chance auf ein Double. In Babelsberg steht gegen den VfB Stuttgart das Endspiel im U19 DFB-Pokal an.