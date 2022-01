RB Leipzigs U19 laufen Ansprüchen hinterher: „Wir analysieren ständig die Entwicklung“

Deutliche Defizite

Noch schlechter lief die Saison bislang für die U17 von Trainer Robin Peter. Das Team steckt in der Bundesliga Nord/Nordost als Zehnter im Mittelfeld fest. Der dreimalige Meister der Bundesliga Nord/Nordost (2014, 2015, 2018) tut sich im Angriff sehr schwer. Mit zwölf Treffern in neun Spielen gehört das Team zu den offensivschwächsten der Liga.„Natürlich sind wir mit den Ergebnissen nicht zufrieden.“

„Jedoch ist das reine Ergebnis nur ein Aspekt von vielen in der Ausbildung – auch wenn es natürlich ein wichtiger ist“, erklärt Sebastian Kegel, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. „Wir analysieren ständig die Entwicklung und hinterfragen unser Handeln – egal ob die Ergebnisse stimmen oder nicht.“ Weiter sagt Kegel auf LVZ-Anfrage: „Bei der U19 und U17 gibt es sehr unterschiedliche Gründe für ihre Ergebnis-Dellen. Grundsätzlich fehlten in der Zeit seit März 2020 kontinuierliche Wettkämpfe auf höchstem Niveau. Diese kann man nicht durch Training oder Testspiele ersetzen. Ich bin mir sicher, dass wir nachhaltig bessere Ergebnisse liefern werden.“

Noch deutlicher traten die Defizite auf internationalem Niveau zu Tage. Bei der dritten Teilnahme blieb die U19 von RB in der Uefa-Youth-League erstmals ohne Sieg. Gegen Manchester City, Paris St. Germain und den FC Brügge gab es nichts zu holen. Am Ende standen null Punkte und 4:21 Tore. Damit waren die Leipziger das schwächste Team aller Staffeln.

Struktur nicht für Youth League gemacht

„Mit Paris, Manchester und Brügge hatten wir die europäische Spitze in unserer Gruppe. ManCity und Brügge spielen mit ihren Teams in einer U23-Liga, Brügge spielt mit annähernd diesem Kader in der 2. Belgischen Liga“, so Kegel. Es sei daher nicht überraschend, dass Brügge die Gruppe gewonnen hat. „Erfahrungen im Männerbereich sind durch nichts zu ersetzen“, wirft Kegel einen Blick hinter die Ergebnisse und ergänzt: „Außerdem ist unsere Struktur nicht unbedingt für die Youth League gemacht. Beispielsweise kann Benfica Lissabon aus rund 80 Spielern wählen, die in der Youth League spielberechtigt sind, denn sie haben eine B-Mannschaft, eine U23-Mannschaft und eine U19.“