RB Leipzigs U19 schlägt Werder Bremen 3:1

Bremen. Mit 3:1 (2:1) besiegen die Roten Bullen die Hansestädter im Kampf um die Podestplätze in der U19-Bundesliga. Tom Krauß brachte RB Leipzig nach zwölf Minuten per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Ausgleich der Bremer per Handelfmeter (34.) dauerte es nur wenige Sekunden, bis Fabrice Hartmann die Nachwuchsbullen wieder in Front brachte. Mit einer 2:1 Führung ging es in die Kabinen.

Als Werder alles in der Schlussphase nach vorne warf, war es Frederik Jäkel, der zwei Minuten vor dem Abpfiff die Partie zu Gunsten der roten Bullen entschied. Innenverteidiger Jäkel unterzeichnete unlängst einen Lizenzspielervertrag über ein Jahr bei RB. Mit einem Spiel mehr auf dem Konto ziehen die Schützlinge von Trainer Alexander Blessin mit dem Sieg zwei Spieltage vor Saisonende auf Platz zwei am FC St. Pauli vorbei.