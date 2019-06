RB Leipzigs Upamecano und Konaté mit Frankreich im Halbfinale der U21-EM 

Auch Gegner Rumänien steht im Halbfinale und trifft dort am Donnerstag auf Deutschland um RB -Verteidiger Lukas Klostermann. Konaté und Upamecano, die erneut von Beginn an spielten, sind einem direkten Duell mit ihrem Team-Kollegen damit vorerst aus dem Weg gegangen, könnten ihm bei einem Sieg gegen Spanien aber im Endspiel begegnen.

Guter Start für Haidara

Ebenfalls am Montagabend ist Leipzigs Amadou Haidara mit Mali in den Afrika-Cup gestartet. Am ersten Spieltag der Gruppe E gelang gegen Mauretanien ein souveräner 4:1 (2:0)-Erfolg. Haidara wurde kurz vor Schluss eingewechselt. Mali führt damit die Gruppe vor Tuniesien, Angola und Gegner Mauretanien an.