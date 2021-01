"Nicht so erfreulich": RB Leipzigs Verletztenliste bleibt lang - Saisonaus für Laimer möglich

Leipzig. "Kommen wir gleich zum nicht so erfreulichen Teil." So moderierte Julian Nagelsmann am Freitagmittag das routinemäßige Update in Sachen Verletztenliste an. Tatsächlich hatte RB Leipzigs Coach wenig Positives zu verkünden. Denn von den Angeschlagenen und in Reha befindlichen Profis wird es wohl keiner schaffen, vor der Samstagspartie beim VfB Stuttgart (Anpfiff 20.30 Uhr) fit zu werden. Anzeige

Nordi Mukiele hat nach einem Schlag auf den Knöchel nach wie vor Schmerzen. "Er hat nur leicht trainiert bisher. Da entscheiden wir von Tag zu Tag", so Nagelsmann. "Hinter seinem Namen steht ein großes Fragezeichen." Bei Christopher Nkunku gibt es nicht einmal das. Der Franzose absolviert aktuell das Lauf-ABC. "Wir erwarten ihn für das Spiel gegen den BVB zurück im Kader." Das steigt am 9. Januar. Für Justin Kluivert und Ibrahima Konaté kommt aber auch das zu früh. Beide sollen nach aktuellem Stand zur Partie beim VfL Wolfsburg am 16. Januar wieder mitmischen dürfen.

Von solchen kurzfristigen Terminen können Benjamin Henrichs und vor allem Konrad Laimer weiterhin nur träumen. Der deutsche Nationalverteidiger befindet sich aktuell in der Reha. "Ziel ist der Wiedereinstieg in Training im Februar", erklärte Julian Nagelsmann am Freitag. Und Laimer? Den lassen die körperlichen Nachwehen einer Arthroskopie im Knie nicht los. Während Lukas Klostermann nach dem gleichen Eingriff in ähnlichem Zeitraum inzwischen wieder auf dem Platz steht, gibt es vom Österreicher wenig hoffnungsvolle Neuigkeiten. "Nach momentanem Stand hoffen wir, dass er irgendwann im ersten Halbjahr 2021 wieder dabei sein kann. Aber das erste Halbjahr geht eben auch bis zum 30. Juni", so der RB-Coach. "Ich hoffe, es wird noch in dieser Saison. Aber wir wissen es schlicht nicht."