RB Leipzig mit vermeintlich einfachem Rezept gegen Real Sociedad: "Wir brauchen den Ball"

Leipzig. Es ist ja „nur“ Real Sociedad. Diese oder ähnliche Bemerkungen will RB Leipzigs Coach Domenico Tedesco vor dem ersten von zwei Duellen mit den Spaniern am Donnerstagabend (Anpfiff 21 Uhr, RTL und DAZN) nicht hören. „Es mag sein, dass dieser Name in Deutschland nicht den Klang hat wie Barcelona, Real oder Atletico Madrid. Aber Letztere haben sie beispielsweise im Januar aus dem Pokal geschmissen“, erinnerte der 36-Jährige am Mittwoch. Tedesco kann auf den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich der Einsatz von Willi Orban (Erkältungssymptome) entscheidet sich kurzfristig.

