RB Leipzigs Wiedersehen nach Feuerzeug-Flug in Osnabrück

Leipzig. Ja, sie rennt, die Zeit. Als RB 2009 das Licht der Welt erblickt, laufen Timo Werner und Co. noch mit der Rassel umeinander, ist Julian Nagelsmann Co-Trainer der U17 von 1860 München . Die Älteren dürften sich vage an den 8. August 2009 erinnern. Ans erste Punktspiel der Männer von Tino Vogel bei der U23 von Carl Zeiss Jena . An die eierabschreckenden Begleitumstände auf einem Nebenplatz. An übergriffige Thüringer „Fans“. Dass das Spiel 1:1 endet, interessiert 0,0. Die LVZ fragt 2009: „Ebnet Dosen-King Dietrich Mateschitz das Trainingszentrum ein und setzt eine Cart-Bahn hin?“

Heim-Macht Osnabrück

Bis dahin will der Ehrgeizling, 32, Spiele gewinnen. Auch und vor allem das an der berühmt-berüchtigten Bremer Brücke. Hört sich seltsam an, ist aber so: Dieses alte, kleine, enge Stadion kann Spiele kippen lassen – auf die Seite seines VfL, versteht sich. Nagelsmann kennt sich aus mit solchen Sachen. „Wir sind gut vorbereitet, gut drauf und absolut in der Lage, das Spiel zu gewinnen.“ Fortschritte in der Beziehung Trainer/Taktik/Team? Im Prinzip ja. „Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir am Ende im Laufe der Saison sein wollen. Wir brauchen Geduld.“