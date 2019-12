RB Leipzigs Willi Orban: „Habe dem Trainer gezeigt, dass ich kein Blinder bin“

Leipzig. Er fährt ein kleines Auto, trägt keine Designer-Klamotten, feiert Weihnachten und Silvester im heimischen Kaiserslautern bei der Familie. Willi Orban ist wahrscheinlich der normalste und freundlichste Fußball-Profi seit Fritz Walter und Horst Eckl. Bis zum 30. Oktober, dem 6:1 in Wolfsburg und einer Blessur im linken Knie spielte der RB -Kapitän, 27, die Saison seines Lebens, überraschte selbst Julian Nagelsmann. Nach einem Schlüssellocheingriff (Arthroskopie) im linken Orbanschen Knie arbeitet der Abwehrchef(152 Pflichtspiele für RB) an seinem Comeback.

Alles okay. Die Reha läuft gut, ich bin jeden Tag fünf, sechs Stunden am Cottaweg und dort in besten Händen.