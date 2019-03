RB Leipzigs Willi Orban ist in Hochform und warnt vorm FC Augsburg

Leipzig. Willi Orban in Zahlen. 26 Jahre jung, 127 Pflichtspiele für RB Leipzig , zwölf Tore, vier Vorlagen, laut Coach Ralf Rangnick „1000-prozentiger Profi“. Der Kapitän über die beste Abwehr der Bundesliga, merkwürdige Elfmeter-Entscheidungen, die kleinen Dinge des Lebens und den Geburtstag seines Kollegen Timo Werner .

Am Mittwoch wurde Timo Werner 23. Brillanter Zeitpunkt, um seinen Vertrag zu verlängern.

Wenn Sie das so sehen, müssen Sie das Timo und nicht mir erzählen. Wir alle wissen, was wir an ihm haben, Timo ist ein Superstürmer. Ich vertraue ihm und seinen Gedanken, er wird eine gute und klare Entscheidung treffen.