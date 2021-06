RB Leipzigs Willi Orban schwört auf Jogging für's Oberstübchen

Leipzig. Willi Orban trägt seit der E-Jugend beim 1. FC Kaiserslautern dieselbe Frisur, spielt seit 2015 für RB, ist der normalste Fußball-Millionär unter der Sonne. Orban kennt die Insignien des Business wie teure Uhren nur vom Hörensagen. Der etwas andere Profi wurde von den RB-Fans zum Spieler der Saison gekürt und schaffte es in die Kicker-Elf des Jahres. Anzeige

Haltung auf dem Platz und außerhalb

Orban, 28, ist Abwehrchef jener ungarischen Elf, die am Mittwoch in München ins EM-Achtelfinale will. Dazu muss ein Sieg gegen Deutschland her. Es ist das erste Pflichtspiel zwischen Deutschland und Ungarn seit dem Wunder von Bern. 1954 schlugen Sepp Herbergers Männer das Wunderteam um Major Ferenc Puskas 3:2. Weil die Ungarn die Deutschen nach einem 8:3-Gruppensieg nicht auf der Rechnung hatten. Weil Helmut Rahn nicht nur aus dem Hinterhalt schießen müsste, sondern es tat. Weil Adi Dassler Schraubstollen mitgebracht hatte. Die Alu-Teile brachten im Wankdorfer Regen Halt. Haltung hatten Fritz Walter und Co. ausreichend an Bord.

Willi Orban gibt seinen Vorderleuten Halt. Der tadelsfreie Sportsmann besticht durch Haltung. Auf dem Platz und außerhalb. Ja, Deutschland ist besser besetzt, sagt Willi, aber er und die Seinen wollen die Sensation. Ja, ihm würde es gefallen, wenn am Mittwoch die Lampen in der Allianz-Arena „auch mal bunt leuchten dürfen“. Wenn diese Worte das „andere Orban-Exemplar“ hört…





„Das Gehirn ist wie ein Muskel“

„Willi ist klug, bescheiden, demütig, vielseitig interessiert, blickt über den Tellerrand“, sagt einer, der ihn seit 2016 kennt und schätzt. Veit Gabrysiak, 55, war Schwimmtrainer, ist Lehrer an der Oberschule Georg-Schwarz-Straße – und hat als Life-Kinetik-Coach eine enge Beziehung zu dem prominenten Schüler aufgebaut. RB-Star Orban übt seit 2016 einmal wöchentlich in der Erich-Zeigner-Allee, hat in all den Jahren keine 60-minütige Einheit sausen lassen, aber bei den kognitiven Fähigkeiten riesige Fortschritte gemacht. Orbans Quote gewonnener Zweikämpfe ist exorbitant hoch.

Das hat mit hartem Training und asketischer Lebensführung zu tun. Und auch mit Willis Gehirnjogging. Im Höher-schneller-weiter-Profifußball sind viele Potenziale ausgereizt. Jene zwischen den Ohren noch nicht. Life Kinetik forstet auf spielerische Weise das Gehirn auf, sorgt obenrum für neue Vernetzungen, verbessert Entscheidungsschnelle – und Qualität. „Das Gehirn ist wie ein Muskel“, sagt Gabrysiak, „man muss es trainieren und vor neue Aufgaben stellen.“ Dann wächst und gedeiht es.

Diplomsportlehrer Horst Lutz, 60, hat das Gehirnjogging 2007 an den Start gebracht, durch die Zusammenarbeit mit Skifahrer Felix Neureuther Aufmerksamkeit erregt und Anhänger gewonnen. Neureuther sah nach der Verknüpfung von Gehirntraining, Bewegung und visueller Wahrnehmung deutlich klarere Bilder – und auf der Piste deutlich öfter die Ziellinie. Jürgen Klopp arbeitet seit vielen Jahren mit der Life-Kinetik, bei RB gehören LK-Inhalte zum Aufwärmen.

„Ungarn gewinnt 1:0“

Besuch und Selbstversuch bei Veit Gabrysiak. Der Klassiker, die Parallel-Ball-Übung, muss es auf SMS-Geheiß Orbans sein. Schäfer hält die Arme parallel vorm Körper. In der rechten Hand ein gelbes, in der linken ein grünes Bällchen. Die werden zehn Zentimeter nach oben geworfen – und mit gekreuzten Händen aufgefangen. Gabrysiak: „Willi kann das und noch viel mehr im Schlaf.“

Schäfer kann das und noch viel weniger auch im zehnten Anlauf nicht. Die gute Nachricht: Man verbessert sich trotzdem unmerklich. Im vorliegenden Fall: sehr unmerklich. Das Gehirnjogging beinhaltet auch Parcoursläufe und Darts mit verbundenen Augen. Im Idealfall mündet Life Kinetik in einer besseren Auffassungsgabe und Orientierung, genaueren Abschätzung von Entfernung und Geschwindigkeit. Bedeutet: Leichtfüßigeres Dasein. Im normalen Leben. Und als Abwehrchef.