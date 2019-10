RB Leipzigs Willi Orban übergibt Kapitänsbinde an junge Straftäter

So stattete Orban kürzlich jungen Straftätern im Leipziger Seehaus einen Besuch ab, wie der DFB auf seiner Website berichtet. In einem Gespräch mit seinem Mentalcoach David Kadel erzählte er zunächst von Vor- und Nachteilen seiner Profi-Karriere. Unter anderem berichtete er von Verletzungen, Erfolgen und seiner Entscheidung für die ungarische Nationalmannschaft.

Orban übergibt Kapitäns-Binde

Beim anschließenden Gang durch die Wohngemeinschaft nahm sich Orban laut Seehaus e.V. nochmals Zeit für die jungen Straftäter und beantwortete im persönlichen Gespräch unter anderem Fragen zu Lebenskrisen und wie man sinnvoll mit Aggression umgehen kann. Das Seehaus in Neukieritzsch ist eines von deutschlandweit drei Projekten, in denen die Häftlinge gemeinsam mit Familien in einem Strafvollzug in freien Formen leben.