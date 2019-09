RB Leipzigs Yussuf Poulsen verpasst Bremen-Spiel und wird erstmals Vater

Leipzig. Bei den Roten Bullen läuft es dieser Tage nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Das haben nun Yussuf Poulsen und seine Verlobte Maria unter Beweis gestellt. Das Paar darf sich über seinen ersten Nachwuchs freuen. Kurz vor dem Auswärtsspiel am Samstagabend hatte der Verein bei Twitter zur Geburt des Sohnemanns gratuliert.

+++ Die 🔝-News des Tages! +++ 😍😍😍 Glückwunsch an die frischgebackenen Eltern @yussufyurary und seine Verlobte Maria zur Geburt ihres gesunden Sohns 😍😍😍 Wir wünschen nur das Beste für die neue kleine Family 🍀 #HappyNewLife #Nachwuchsbullen pic.twitter.com/Jat2tvic6R

RB-Coach Julian Nagelsmann hatte bereits am Freitag vor dem Auswärtsspiel in Bremen angekündigt, Poulsen in Leipzig lassen, um ihm zu ermöglichen, bei der Geburt dabei zu sein. Wie sich nun zeigt, die richtige Entscheidung.