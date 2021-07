RB Leipzigs Yussuf Poulsen vor dänischem EM-Viertelfinale wieder fit

Kopenhagen. Stürmer Yussuf Poulsen von RB Leipzig steht der dänischen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag beim EM-Viertelfinale gegen Tschechien wahrscheinlich wieder zur Verfügung. Der 27-Jährige hatte zuletzt beim 4:0-Sieg gegen Wales wegen einer Muskelverletzung gefehlt.

Vor dem Abflug der Dänen nach Baku sagte Poulsen am Donnerstag aber: "Mir geht es gut. Der Plan ist, dass ich heute einen Teil des Trainings mitmache, morgen voll trainiere und dann am Samstag spiele." Fraglich ist nur, ob Poulsen gegen Tschechien (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) auch in die Startelf zurückkehrt, denn sein Vertreter Kasper Dolberg von OGC Nizza schoss gegen Wales zwei Tore.