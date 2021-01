RB Leipzigs Yussuf Poulsen vor der Dortmund-Partie: „Das wird eine enge Kiste“

Leipzig. Er ist das Urgestein der Roten Bullen, hat 221 Fußballspiele für die Sachsen in den Knochen und ist das Aushängeschild RB Leipzigs. Yussuf Poulsen erschien am Mittwochnachmittag nach einer Trainingseinheit im kurzen Laibchen und fidel zum Spio-Talk und stand dem MDR Rede und Antwort. Der 26-Jährige sprach mit LVZ-Chefreporter Guido Schäfer über den kommenden Gegner Borussia Dortmund, fliegende Stadiondächer und den Stahl-Mann Willi Orban. Anzeige

Verfolger BVB, der langsam wieder Kurs auf die Tabellenspitze nimmt, trifft am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) in Leipzig auf die Nagelsmann-Elf. Seit dem Aufstieg ins Oberhaus 2016 verpasste Stürmer Poulsen nur einen von acht möglichen Einsätzen gegen den BVB. Seine erste Begegnung mit der Borussia sei bisher sein emotionalster Moment gewesen – das erste Heimspiel der Bullen in der Bundesliga. Das war der Tag, als das Stadiondach abzuheben drohte. Poulsen verwandelte erst im fünften Duell gegen den BVB, als die Bullen dem Spitzenreiter nach 41 Bundesligaheimspielen ohne Niederlage mit 3:2 drei Punkte abknöpften. Die Partie im Oktober 2017 war hitzig – zwei Platzverweise, zwei Elfmeter und viele Tore bestimmten das Duell.

Der Däne weiß, dass den Bullen am Samstag ein schwieriges Spiel bevorsteht. „Das wird eine enge Kiste. Es kommt auf Kleinigkeiten an.“ Spannend wird das Aufeinandertreffen der Stürmer Alexander Sörloth und Erling Haaland. Ob die Norweger vergleichbar sind? „Da gibt es nichts zu vergleichen“, erklärt Poulsen. Jeder habe andere Talente und Fähigkeiten. „Alexander wird zeigen, dass er zu Recht hier ist“, beteuert der Däne. Vielleicht zündet er gegen den BVB.

Auf jeden Fall hat die Nagelsmann-Crew (mindestens) ein Abwehr-Ass im Ärmel. Den stählernen Willi Orban, an dem niemand so schnell vorbeikommt. „Willi tut immer weh. Das macht ihn nicht unfair, sondern hart.“ Ein blauer Fleck nach einem Zweikampf gehöre dazu – weiß der Däne aus dem Training nur zu genau. Blessuren trägt auch der FC Liverpool derzeit davon. „Sie sind nicht unschlagbar. Das haben sie in letzte Zeit gezeigt“.“ Der englische Meister unterlag dem FC Southampton mit Ex-RB-Coach Ralph Hasenhüttl am Montag 0:1. Poulsen und die Seinen lauern auf ihre Chance. „Für solche Spiele spielt man Fußball. Wir wollen beweisen, dass der Premier-League-Sieger zu besiegen ist.“