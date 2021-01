Leizpig und BVB spielen FC Bayern in die Karten - Matthäus: "Wollen sie nicht Meister werden?"

Die Spieler und Verantwortlichen des FC Bayern dürften ein Lächeln im Gesicht gehabt haben, als die Bundesliga-Partien am Samstagnachmittag abgepfiffen wurden. Obwohl der Rekordmeister erst am Sonntag gegen den SC Freiburg selbst ran muss, sind sie schon so etwas wie der Gewinner des Spieltages. Bereits am Freitagabend patzte Bayer Leverkusen gegen den FC Union Berlin. Am Samstag kamen dann RB Leipzig (gegen den VfL Wolfsburg) und Borussia Dortmund (gegen Mainz 05) nicht über Unentschieden hinaus. Anzeige

Dadurch bleibt der Rekordmeister weiter Tabellenerster und kann die Führung durch einen eigenen Sieg gegen den Sport-Club auf vier Punkte ausbauen. Sky-Experte Lothar Matthäus fragte deshalb in Richtung BVB und RB: "Wollen sie wieder nicht Meister werden?" In der Tat ist es bezeichnend, dass die Konkurrenz die Schwächen des FC Bayern wieder einmal nicht ausnutzen kann. Mit Siegen hätten sowohl die Dortmunder als auch die Leipziger den Druck auf die Bayern erhöhen können, die in der Vorwoche bei Borussia Mönchengladbach verloren. Nun hat die Mannschaft von Hansi Flick aber die Möglichkeit, doch wieder davon zuziehen. Wenn Bayern morgen gewinnt, haben sie sieben Punkte Vorsprung auf den dritten und vierten Platz. "Leipzig lässt wieder Punkte liegen. Wenn du Meister werden willst, musst du auch irgendwie gewinnen", sagte Matthäus.

Ähnlich äußerte sich auch sein Kollege Dietmar Hamann bei Sky über Borussia Dortmund. "Das reicht nicht fürs Titelrennen", sagte er deutlich. Vor allem zu Hause habe der BVB in den vergangenen Wochen zu viele Punkte liegen gelassen. "Sie haben nur eins ihrer letzten fünf Spiele gewonnen." Dabei war der BVB nach dem klaren Sieg gegen RB am vergangenen Samstag wieder in Schlagdistanz. "Diese Schwankungen sind unerklärlich", wunderte sich Hamann wieder einmal über die fehlende Bestätigung ihrer guten Leistung. Gegen Mainz hatten die Dortmunder auch gut angefangen, konnten die Chancen aber nicht verwerten in der ersten Halbzeit. Danach geriet das Offensivspiel etwas ins Stocken. "Es war zu wenig in der zweiten Halbzeit. Selbst nach dem 1:1 hatte man nie das Gefühl, dass sie einen reindrücken", sagte Hamann.