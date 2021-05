"RB macht das erste Tor": So geht das Pokal-Finale zwischen Leipzig und dem BVB aus

Leipzig. Borussia Dortmund geht es um die Rettung einer weiteren mäßigen Saison, RB Leipzig um nicht weniger als einen Meilenstein und die erste Trophäe in der Vitrine. Die Ausgangsposition der beiden Pokal-Finalisten könnte am Donnerstagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) zwar kaum unterschiedlicher sein, der Titelhunger ist dagegen auf beiden Seiten gleich groß. „Wir sind besser als vor zwei Jahren, wir sind reifer geworden. Das wird ein völlig ausgeglichenes Spiel. Alles, was davor war, kann man streichen. Es wird einzigartig“, sagte Leipzigs Yussuf Poulsen .

Das Gipfeltreffen im leeren Berliner Olympiastadion ist nicht nur für die Clubs, sondern auch für die beiden Trainer von spezieller Bedeutung. Sowohl für Terzic als auch für Julian Nagelsmann ist es die letzte Chance, in ihrer aktuellen Position einen Titel zu gewinnen. Terzic wird im Sommer von Marco Rose abgelöst, Nagelsmann würde gern mit mehr als der U19-Meisterschaft 2014 in der Statistik zum FC Bayern München wechseln. Wir haben Leipzigerinnen und Leipziger, aber auch Politikerinnen und Politiker sowie Sport-Verantwortliche gefragt, wie die emotional hoch aufgeladene Partie ausgehen wird und wem sie die Daumen drücken.

Die Messlatte hat sich übrigens insbesondere Nagelsmann sehr hoch gelegt. „Ich liebe es, eigene Fußstapfen zu hinterlassen“, hatte der 33-Jährige bei seinem Amtsantritt in Leipzig betont. In Berlin muss es also klappen, bevor er die Abkürzung zu Ruhm und Ehre, sprich zu den Bayern, nimmt. Vielleicht geht es dem in seinem Karriereplan stets kühl kalkulierenden Coach auch darum, trotz seines vorzeitigen Abgangs noch einen Platz in den Herzen der Leipziger Fans zu finden.