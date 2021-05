RB oder BVB? Fünf Gründe für und gegen einen Leipziger DFB-Pokal-Sieg 

Leipzig. Novum oder Nummer fünf? RB Leipzig kann zum ersten Mal Pokalsieger werden, für Borussia Dortmund wäre es der erste Titel seit 2017. Für die Trainer ist es die letzte Chance, in ihrer aktuellen Rolle etwas zu gewinnen. Die Clubs wollen den Anspruch als Bayern -Jäger untermauern. Am Donnerstag ab 20.45 Uhr wird es für beide ernst, geht es im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokal. Aber wer hat die Nase vorn?

Frank Schober sagt: Deshalb klappt's für RB

Torhüter/Abwehr: Während RB mit Peter Gulacsi über eine unangefochtene Nummer eins verfügt, fehlte es gegenüber BVB-Keeper Roman Bürki in den vergangenen Monaten an Rückhalt seitens des Vereins. Er rückte notgedrungen in den Kasten, weil sich Marwin Hitz am Samstag verletzte. In leichter Abwandlung gilt morgen der Spruch: Die Offensive gewinnt einzelne Spiele, die Defensive Finals. Die Bullen verfügen über die beste Abwehr der Liga, sie müssen es aber im Gegensatz zum Samstag beweisen. 15 Erstliga-Saisonspiele ohne Gegentor sollten Selbstvertrauen geben.