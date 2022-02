Salzburg bestätigt "Mega-Kulisse": 30.000 Fans bei Champions-League-Duell mit FC Bayern erlaubt

Das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen dem österreichischen Meister RB Salzburg und dem FC Bayern München darf vor vollen Rängen stattfinden. Hintergrund sind Lockerungen in der Corona-Verordnung in Österreich: Die österreichische Bundesregierung strich am Dienstag die Personenobergrenze bei Veranstaltungen. Die Änderung tritt ab dem kommenden Samstag in Kraft. Anzeige

Die Partie in Salzburg am 16. Februar ist somit bereits von den neuen Regelungen betroffen. Der Klub um Trainer Matthias Jaissle betätigte am Dienstag, dass für das Duell mit den Münchenern rund 30.000 Karten in den Verkauf gehen werden, sprach gegenüber dem Kicker jedoch auch von einer "logistischen Mammutaufgabe". Dies entspricht bei der knapp 30.000 Zuschauer fassenden Red Bull Arena der Vollauslastung. "Mit den heute angekündigten Lockerungen der Bundesregierung ist eine volle Auslastung der Red Bull Arena beim Hinspiel des UCL-Achtelfinales möglich – das bedeutet, dass wir die Bayern nächste Woche vor einer Megakulisse von knapp 30.000 Fans im Rücken empfangen können", heißt es in der Klub-Mitteilung.