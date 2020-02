RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

Eingedenk des Trapp-Erlebnisses und des zuletzt extremen Wechsels der Leistungen der Eintracht hat auch Trainer Adi Hütter größere Zweifel, ob alles in seiner Heimat Salzburg glatt geht und der erneute Einzug ins Achtelfinale gelingt. "Wir müssen das 4:1 über die Runden bringen" , sagte der 50-jährige Österreicher. Sollten seine Profis so schwach agieren wie in der ersten Halbzeit gegen Union - dann Servus. "Wenn wir aber so spielen, wie am Donnerstag 90 Minuten zu Hause gegen Salzburg, bin ich hundert Prozent überzeugt, dass wir weiterkommen", betonte Hütter.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Die Nutzung der Live-Streams bei TV Now ist im ersten Monat kostenfrei. Wer diese Bindung mit TV Now nicht eingehen will, der kann das Europa-League-Spiel RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt in der Tat komplett kostenfrei ansehen: DAZN-Neukunden erhalten einen Freimonat. Will man auch hier keine Vertragsbindung nach Ablauf des Testmonats, gibt das Internet natürlich Alternativen her, um RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt kostenfrei zu schauen. Dabei muss man sich aber auf schlechte Bildqualität, ausländische Kommentatoren, nervige Pop-ups und aufdringliche Wett-Angebote einstellen und bewegt sich juristisch gesehen in einer Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen.