RB Salzburg kann auf einen erfolgreichen Start in die laufende Spielzeit zurückblicken. Das Team von Trainer Matthias Jaissle gewann die ersten zehn Spiele in der heimischen Liga in Folge, ehe sie am vergangenen Spieltag in Altach nur Unentschieden spielten. Wer dabei allerdings fehlte: Shootingstar Karim Adeyemi. Der 19-Jahre alte Neu-Nationalspieler verdoppelte jüngst seinen Marktwert beim Portal transfermarkt.de auf nun 20 Millionen Euro und wird von diversen europäischen Top-Klubs, darunter dem FC Bayern, umworben. Adeyemi fungierte zuletzt als Lebensversicherung der Salzburger. In den vergangenen Champions-League-Partien gegen Sevilla und Lille holte der Deutsche drei Strafstöße heraus und erzielte zwei wichtige Tore. Gegen Wolfsburg soll das Stürmer-Talent ebenfalls wieder wirbeln (18.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

