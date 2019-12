Nächster Abgang bei RB Salzburg: Ex-HSV-Profi Hwang wechselt offenbar nach Wolverhampton 

Ausverkauf bei Red Bull Salzburg ? Nach dem Wechsel von Takumi Minamino zum FC Liverpool und den andauernden Gerüchten um das norwegische Juwel Erling Braut Haaland droht dem österreichischen Meister offenbar der Verlust von gleich drei offensiven Leistungsträgern im Winter-Transferfenster. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, verabschiedet sich auch Hee-chan Hwang in Richtung England. Der 23-Jährige wird den Salzburgern deutlich mehr Geld in die Kassen spülen als zuvor Minamino.

Hwang kostet bis zu 27 Millionen Euro Ablöse

Hwang konnte vor allem in der Champions League Furore machen, als er an der Seite von Haaland und Minamino die großen Namen wie Liverpool und Neapel erschreckte - und am Einzug in die Europa League mit acht Tor-Beteiligungen gehörigen Anteil hatte. Auch mit Wolverhampton spielt Hwang in der Europa League, im Sechzehntelfinale ist Espanyol Barcelona der Gegner der Wolves, die in der Premier League aktuell auf dem achten Platz stehen.