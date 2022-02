RB Salzburg schon im Hinterkopf: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann verspricht "bessere Leistungen"

Eine peinliche Pleite gegen Aufsteiger VfL Bochum, ein Last-Minute-Remis in der Champions League gegen den klaren Underdog RB Salzburg – und nun eine erste Halbzeit zum Vergessen gegen Greuther Fürth: Der FC Bayern München erlebte eine rätselhaft Woche. Und doch steht für Trainer Julian Nagelsmann das Ergebnis am Sonntagnachmittag über allem: "Never complain über einen Sieg", lautete das Resümee des 34 Jahre alten Trainers auf der Pressekonferenz nach dem 4:1 (0:1)-Heimsieg gegen Fürth in einer Mischung aus Englisch und Deutsch. Die schwachen ersten 45 Minuten offenbarten aber doch einige Baustellen beim Rekordmeister, Nagelsmann sah sich sogar zu einem Versprechen auch im Hinblick auf die kommenden Aufgaben gezwungen. Anzeige

Denn die Taktik des Trainers nach zwei sieglosen Spielen in Folge ging nicht auf: "In der ersten Halbzeit haben wir ein 4-2-3-1 gespielt, dass die Jungs in den gewohnten Positionen und Abläufen, die sie die letzten zwei, drei Jahre gespielt haben, in den Rhythmus kommen", erklärte der Coach bei DAZN. Gebracht hat das allerdings wenig: Vor dem Tor war der FCB zu ungefährlich und kassierte kurz vor der Pause sogar noch einen Gegentreffer nach einem Freistoß. "Die erste Halbzeit war nicht vogelwild, man hat aber gesehen, dass wir ein bisschen verunsichert sind", analysierte der Trainer.

Erst nach einer taktischen Umstellung kamen die Münchner nach dem Seitenwechsel richtig in Fahrt: "Die ersten 20 Minuten nach der Pause waren sehr gut", lobte Nagelsmann, legte aber trotz einer 4:0-Halbzeit noch den Finger in die Wunde: "Wir waren dann zu offensiv, weil wir das dritte und vierte machen wollen." Am Ende sorgten trotz aller taktischen Probleme die Saisontreffer 27 und 28 von Lewandowski (46./82.), ein Eigentor von Sebastian Griesbeck (61.) und das Tor von Eric Maxim Choupo-Moting (90.+1) für den klaren Sieg des Tabellenführers – und nur der zähle, so Nagelsmann: "Die drei Punkte sind bedeutend für uns. Manchmal sind die Punkte wichtiger als die Art und Weise." Durch den Erfolg hielten Lewandowski und Co. den BVB, der am Sonntag mit 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewann, in der Tabelle weiter auf Abstand, führen diese weiter mit sechs Zählern Vorsprung an.