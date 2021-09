Nationalspieler Adeyemi flirtet mit Transfer zum FC Bayern: "Würde diesen Weg wählen"

Bei seiner Premiere im Trikot der A-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick machte Karim Adeyemi mit einem Tor in seinem 18-minütigen Einsatz gegen Armenien (6:0) nachhaltig auf sich aufmerksam . Zuletzt überzeugte er zudem mit RB Salzburg beim Champions-League -Auftakt gegen den FC Sevilla (1:1). Ist der 19 Jahre alte Offensivmann nun einer für den FC Bayern? Adeyemi selbst ist sich jedenfalls sicher, dass er eine Offerte des deutschen Rekordmeisters nicht ausschlagen würde. " Wenn sie mir ein Angebot machen würden, würde ich diesen Weg wählen ", wird der Angreifer in der spanischen Marca zitiert.

Der Hintergrund: Bereits von 2009 bis 2011 hatte Adeyemi in der Jugend des FC Bayern gespielt. Nach mehreren Streitereien (darunter angeblich auch Disziplinlosigkeiten des Youngsters) verließ der Stürmer den Klub und schloss sich 2012 der SpVgg Unterhaching an. Seit 2018 schnürt er – mit einer leihweisen Zwischenstation beim FC Liefering (2018-2019) – die Schuhe für Salzburg. Vergessen hat er seine Zeit beim FCB jedoch nicht. "Ich möchte ihnen zeigen, was ich kann, wer ich bin und dass es ein Fehler war, mich gehen zu lassen. Das motiviert mich", erklärt Adeyemi seine Beweggründe für ein mögliches neuerliches Engagement bei den Münchenern.