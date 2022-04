RB und SC DHfK spielen zur selben Zeit: Das müssen Fans vor der Anreise wissen

Leipzig. Das Auto sollten Fans der Leipziger Bundesligisten am Donnerstag lieber stehen lassen. Sowohl die Handballer vom SC DHfK als auch die Kicker von RB bitten ihre Anhänger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen. Der Grund ist schnell erklärt: die beiden Clubs spielen fast zeitgleich. So starten die Roten Bullen um 18.45 Uhr in ihr Heimspiel in der Europa League gegen Atalanta Bergamo, für die SC-DHfK-Profis geht es gegenüber in der Arena um 19.05 Uhr gegen den TBV Lemgo Lippe los. Zusätzlich zum Doppelspieltag stehen am Donnerstag aber auch aus anderen Gründen nur reduzierte Parkplätze zur Verfügung – durch die Partner Pferd ist die Park-and-Ride-Fläche „Neue Messe“ bereits ausgelastet und der Aufbau der Kleinmesse verhindert das Parken am Cottaweg.

