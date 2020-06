RB verliert gegen den BVB, erreicht aber die Königsklasse: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig hat sich in jedem seiner bisher vier Bundesliga-Jahre für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Gleich in der Premieren-Saison wurde man Zweiter, im Jahr darauf löste RB als Sechster das Ticket für die Europa League. In der vergangenen Saison führte Ralf Rangnick die Mannschaft auf Platz drei und damit zurück in die Königsklasse. In der aktuellen Saison ist Leipzig noch in der Champions League vertreten, spielt im August in Lissabon sein Viertelfinale.