RB weiter nur im bezahlten Stream: Auch zweites Leipziger Halbfinale nicht im Free-TV

Leipzig. Man müsse wohl erst ins Finale einziehen, um RB Leipzig in der Europa League im Free-TV zu sehen, unkte ein Anhänger des Bundesligisten in dieser Woche auf Twitter. Er sollte Recht behalten. Rechteinhaber RTL teilte am Freitag mit, dass in der kommenden Woche abermals Eintracht Frankfurt den Vorzug vor RB erhält. Heißt: Das Halbfinal-Rückspiel der SGE gegen West Ham United wird im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Die parallel steigende Partie von RB, die bei den Glasgow Rangers ran müssen, gibt es erneut nur im kostenpflichtigen Stream von RTL+. Anzeige

Das Argument des Kölner Senders für diese Entscheidung ist – natürlich – ein kaufmännisches. Den 2:1-Sieg der Eintracht im Olympiastadion von London sahen am Donnerstagabend durchschnittlich 5,24 Millionen Interessierte. In der Spitze waren es 6,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Übertragung zwischenzeitlich einen Marktanteil von 27,7 Prozent. Noch ein wenig besser hatten die Quoten zwei Wochen zuvor ausgesehen, als die Eintracht beim FC Barcelona zu Gast war. Das ebenfalls im Free-TV übertragene Spiel sahen rund 6,54 Millionen Fans.

Zum Vergleich: Das Leipziger Duell mit Real Sociedad San Sebastian am 17. Februar führten sich in der Spitze gerade einmal 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu Gemüte. Der Marktanteil bei dem so wichtigen jungen Publikum lag bei rund zehn Prozent.