"RB wird wenig Spaß haben": Carsten Fuß erklärt, worauf es für Leipzig gegen Bergamo ankommt

Leipzig. Reporter Carsten Fuß (61) hat zu Zeiten von Diego Maradona in Neapel gelebt (1986 bis 1991), an der dortigen Universität Deutsch und Literatur gelehrt und nach wie vor eine Wohnung am Fuße des Vesuvs. Fuß berichtet seit 30 Jahren über die Serie A, aktuell für den Streamingdienst DAZN. Der Italien-Kenner und -Liebhaber mit Lebensmittelpunkt München kennt die italienische und deutsche Liga, sagt vorm Europa-League-Viertelfinalhinspiel zwischen RB Leipzig und Atalanta Bergamo am Donnerstag (18.45 Uhr, RTL+): „RB wird wenig Spaß haben, in viele Zweikämpfe müssen, aber am Ende das Halbfinale schaffen.“ Die Partie zieht nahezu magisch an, 35.500 Tickets sind verkauft, darunter 1700 an Atalanta-Fans.

Anzeige