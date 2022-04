Villarreal "absolut erstickt": England-Legende Rio Ferdinand feiert "bestes Liverpool-Team"

19:1 Torschüsse, 73 Prozent Ballbesitz, knapp 500 mehr gespielte Pässe, 2:0 Tore: Der FC Liverpool hat dem FC Villarreal im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwochabend eine Lehrstunde erteilt, mehr noch: "Liverpool hat Villarreal absolut erstickt", zog der ehemalige englische Nationalspieler Rio Ferdinand nach dem 2:0 (0:0) beim englischen Pay-TV-Sender BT Sport ein deutliches Fazit - um dann eine große Lobeshymne auf die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp, die an der Anfield Road einen großen Schritt Richtung Finale gemacht hat, anzustimmen.

Ferdinand, einst beinharter Verteidiger des "Reds"-Erzrivalen Manchester United, war überwältigt. "Das ist das beste Liverpool-Team, das ich jemals gesehen habe. Sie sind erbarmungslos mit und ohne Ball", meinte der heutige TV-Experte. "Die Art und Weise, wie sie Teams pressen, die Energie, der Einsatz, die Bereitschaft - du sitzt hier und staunst einfach." Auch der ehemalige England- und Liverpool-Star Michael Owen zeigte sich begeistert: "Es ist das beste Team, das ich jemals in einem roten Trikot gesehen habe. Sie umzingeln dich. Villarreal muss denken: 'Was hat uns denn getroffen?' Es ist unmöglich dieses Pressing zu stoppen."

Liverpool peilt Quadruple an: "Wenn sie das erreichen, wären sie unsterblich"

Aktuell hat Liverpool weiterhin beste Chancen, erstmals in der Vereinsgeschichte alle vier Titel abzuräumen, das sogenannte Quadruple zu erreichen. Den Liga-Pokal haben sie bereits gewonnen, im FA Cup ist das Finale gegen den FC Chelsea und Thomas Tuchel erreicht, und in der Meisterschaft liegt Liverpool nur einen Punkt hinter dem Dauerrivalen Manchester City. Das Quadruple müsse das Ziel sein, meinte Ferdinand nach dem Spiel. "Wenn sie das erreichen, wären sie unsterblich. Sie würden über jedem Team stehen, dass jemals in diesem Land gespielt hat" , führte der Ex-Nationalspieler aus.

Liverpool-Kapitän Jordan Henderson blieb allerdings bescheiden und will nicht an die möglichen vier Titel denken: "Wir konzentrieren uns nur auf das nächste Spiel. Wir haben ein schwieriges Spiel in der Premier League gegen Newcastle", mahnte der Engländer mit Blick auf die kommende Aufgabe in der Premier League: "Wir müssen nur den Fokus auf das nächste Spiel bewahren."