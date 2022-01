Re-Start am Samstag: So sind die heimischen Handball-Oberligisten drauf!

Beim VfB hat sich einiges getan. "Trotz der schwierigen Situation haben wir deutlich bessere Zuschauerzahlen als vor Jahren, es gibt mittlerweile einen Fanklub - und man wird auch im Umland wahrgenommen, läuft nicht mehr nebenher. " Auch das sei eine Auszeichnung für die Leistung, die die Handballer abrufen. Vor allem in Zeiten, in denen die Vereine sportlichen Erfolg trotz Corona erzielen müssen. Knobbe: "Es gibt immer wieder neue Situationen, auf die man sich einstellen muss. Das ist für alle schwierig, es wird sich zeigen, wer damit am besten zurechtkommt."

Und auch wenn der Coach krankheitsbedingt nicht auf den kompletten Kader zurückgreifen kann, freut er sich auf die Partie In Helmstedt - im Vergleich zu den vorherigen Reisen ja fast ein kleines Heimspiel, Knobbe rechnet auch mit einigen VfB-Fans in der Halle. "Aber es wäre schön, wenn man das mal wieder zu Hause hat. Das gewohnte Umfeld fehlt schon."

Der VfB trainierte bis vor Weihnachten durch, dann gab's Hausaufgaben für die Spieler, ehe das Teamtraining am 4. Januar wieder aufgenommen wurde. Was er aber nach einem guten Drittel der Saison schon sagen kann: "Wir sind über die Zeit schon ein Stück weit zusammengewachsen. Vom Charakter her passt das." Auch die Stimmung sei gut geblieben.

Nein, das hat Mike Knobbe in seiner langen Karriere noch nicht erlebt: Am Samstag (18 Uhr) steht für seinen VfB und ihn bei den HF Helmstedt-Büddenstedt das fünfte Auswärtsspiel in Folge an. Danach folgt direkt das sechste beim TV Stadtoldendorf. Heimrecht-Tausch und Spieltags-Verlegungen sorgen für den kuriosen Spielplan.

MTV Vorsfelde

Mit einem 36:26 gegen den TV Jahn Duderstadt hatte Vorsfelde seinen kleinen Negativlauf (zwei Niederlagen in Folge) gerade gestoppt, da kam die ligaweite Vollbremsung. Die Mehrheit der Klubs war mit Blick auf die 2G-plus-Regelung in Corona-Zeiten für den Stopp. Vorsfelde hätte gern weitergespielt. "Man hat innerlich damit gerechnet, dass die Saison unterbrochen wird. Das dann im Dezember die demokratische Entscheidung getroffen wurde, geht in Ordnung. Es geht ja um die Gesundheit aller", so MTV-Trainer Daniel Heimann. "Immerhin sind wir ja schon weiter als im letzten Jahr." In der Vorsaison hatte Vorsfelde beim Abbruch drei Spiele auf dem Konto, jetzt sind es schon neun Partien.

Am Samstag (18.30 Uhr) soll gegen Schlusslicht HV Barsinghausen das zehnte hinzukommen. "Wir gehen davon aus, dass gespielt wird, bereiten uns mit einer regulären Trainingswoche vor. Aber wie die Erfahrung zeigt, kann bis zum Spiel noch viel passieren." Vorsfelde geht gut vorbereitet in den Re-Start. "Wir hatten den Vorteil, dass wir weiter trainieren konnten, haben uns in der Athletik ordentlich aufgestellt, bis kurz vor Weihnachten gemeinsam weitertrainiert."

Im neuen Jahr ist der MTV seit dem 3. Januar am Ball. "Wir haben den Fokus jetzt darauf gelegt, das, was wir uns an Kraft in den Beinen erarbeitet haben, jetzt auch handballerisch umzusetzen." Die verlängerte Winterpause nutzte der Coach, um mit neuen Übungen andere Reize zu setzen. In normalen Trainingswochen "mag ich nicht so viele Veränderungen. Aber jetzt konnte ich mich ein bisschen auslassen".

Gegen das Schlusslicht kann Heimann fast aus dem Vollem schöpfen, nur Thomas Krüger ist privat verhindert. "Die Jungs sind gut drauf, wir freuen uns aufs Spiel und unsere Zuschauer."