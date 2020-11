Re-Start in der Handball-Oberliga: "Wir glauben nicht, dass die Modelle aktuell umsetzbar sind"

"Es ist, als ob du ein Haus baust und nicht weißt, wie groß das Grundstück ist", sagt Daniel Heimann. Der Trainer des Handball-Oberligisten kann sich vorstellen, wie schwer es der Verband hat, eine Saison zu planen, die nach wenigen Spielen unterbrochen wurde und von der heute niemand sagen kann, wann der Betrieb wieder hochgefahren werden kann. Trotzdem: Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) hat Modelle für die einzelnen Ligen vorgelegt, wie es weitergehen könnte, möchte dies auch mit den Oberligisten am kommenden Samstag bereden. Der MTV hat sich deshalb am Montagabend in einer internen Videokonferenz besprochen. Das Fazit: "Wir glauben nicht, dass die Modelle aktuell umsetzbar sind", sagt Heimann. Anzeige

Denn egal ob Neuaufteilung der 29 Oberligisten in drei Staffeln mit anschließenden Relegationen (Re-Start 16./17. Januar) oder Fortsetzung des Spielbetriebs mit Einfach- und anschließender Auf- und Abstiegsrunde (Re-Start 16./17. Januar oder 6./7. Februar) - in beiden Fällen macht der Faktor Zeit für die MTVer die Umsetzung unmöglich. Verantwortliche der beiden anderen heimischen Oberligisten (VfB Fallersleben/Männer und VfL Wolfsburg/Frauen) haben schon ähnliche Sorgen geäußert.

Die Vereine benötigen mehrere Wochen Vorlauf, um ihre Spieler fitzumachen und vor Verletzungen zu schützen. "Ein Start in den Spielbetrieb ohne Training ist untragbar", betont Heimann. "Und wir benötigen Teamtraining, nicht nur Übungen in Kleingruppen." Eine Rückkehr in die Hallen im Dezember oder Januar? Für Vorsfeldes Trainer sowieso unrealistisch. "Selbst wenn es theoretisch erlaubt wäre - die Spieler sollen über die Feiertage frei haben. Wir sind schließlich keine Profis."