Bericht: Reading-Verteidiger Omar Richards vor Sommer-Transfer zum FC Bayern

Der FC Bayern sieht sich auf der Suche nach möglichen Verstärkungen für die kommende Saison offenbar auch in der zweiten englischen Liga um. Wie "The Athletic" berichtet, befindet sich der Rekordmeister mit Reading-Verteidiger Omar Richards sogar bereits in fortgeschrittenen Gesprächen. Der 22-Jährige wäre im Sommer ablösefrei.