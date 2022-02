Reaktion auf Krieg: F1-Rennstall von Mick Schumacher ohne Werbung für russische Sponsoren

Der amerikanische Formel-1-Rennstall Haas wird am dritten und letzten Tag der Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in Barcelona mit einem ganz in weiß lackierten Wagen fahren. Das Team mit dem deutschen Piloten Mick Schumacher und dem russischen Fahrer Nikita Mazepin verzichtet am Freitag auf die Werbung durch Hauptsponsor Uralkali in den russischen Nationalfarben. Anzeige

Masepins Vater Dmitri ist Mehrheitseigentümer des russischen Bergbauunternehmens. Haas schrieb am Donnerstagabend in seiner Mitteilung, dass es zunächst nach Abstimmung mit den Teampartnern keinen weiteren Kommentar gebe.

US-Rennstall Haas steht wegen russischer Sponsoren besonders im Blickpunkt

Der US-Rennstall mit russischem Geldgeber steht nach der Eskalation durch den Angriff Russlands auf die Ukraine besonders im Blickpunkt. Es sei "schrecklich in vieler Hinsicht", sagte Mick Schumacher am Donnerstag in Barcelona. Er habe mit Nikita Mazepin über die Krise selbst nicht gesprochen.