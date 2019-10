Reaktion auf Pelletier-Verletzung: Scorpions verpflichten neuen Kanadier

Pelletier hatte sich am Wochenende eine Schultereckgelenkverletzung zugezogen. „Er hat noch Glück im Unglück, Schulterverletzungen können im Eishockey noch schlimmer sein. Julien wird sechs Wochen ausfallen. Unsere Hoffnung ist, dass er am 1. Dezember zum Derby gegen die Indians wieder dabei ist“, sagt Jochen Haselbacher, Geschäftsführer der Hannover Scorpions.

"Mit bestimmt acht Spielervermittlern telefoniert"

Weil die Mellendorfer ohnehin mit einem bewusst dünnen Kader und „mit mehr Qualität als Masse“ (Haselbacher) geplant hatten, müssen sie nun personell nachlegen – zumal man eine Kontingentstelle nicht unbesetzt lässt. Sportchef Eric Haselbacher hat nach Schätzung seines Vaters in den vergangenen Tagen „mit bestimmt acht Spielervermittlern telefoniert, dabei ging es um rund 30 Spieler“. Die Wahl fiel nun auf Miller – auch nach einer Empfehlung von Pat Curcio, der in den 90er-Jahren 110 DEL-Spiele für die Scorpions bestritt.

Der 25-Jährige hielt sich zuletzt in seiner Heimat Kanada fit und war bei keinem Verein unter Vertrag. In der Vorsaison war er in der 1. Liga der Slowakei aktiv. „Und wenn man die Tschechen und Slowaken kennt: Die prüfen die Leute vorab genau und wählen dann sehr gewissenhaft aus“, sagt Jo­chen Haselbacher. Demnach gehe man mit Miller kein Risiko ein.

Der Kanadier spielte in der Vorsaison in Osteuropa für HK Poprad, zuvor stand er in den USA in der Eastern Hockey League für die Greenville Swamp Rabbits und die Fort Wayne Komets auf dem Eis. Bei den Scorpions erhält er einen Probevertrag, der laut Haselbacher vorerst ohne eine bestimmte Laufzeit fixiert ist. Am Donnerstag landete Miller auf dem Flughafen Langenhagen.