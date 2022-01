Reaktion auf Corona-Ausbruch: Handball-Bundestrainer Gislason nominiert fünf Spieler nach

Bundestrainer Alfred Gislason hat umgehend auf den Corona-Ausbruch bei den deutschen Handballern reagiert und gleich fünf Spieler für die Europameisterschaft nachnominiert. Torwart-Routinier Johannes Bitter, Linksaußen Rune Dahmke, Kreisläufer Sebastian Firnhaber sowie die Rückraumspieler Paul Drux und Fabian Wiede sollen schon am Dienstag zum Team in Bratislava stoßen, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Montagabend mitteilte.

Ob sie schon am Dienstagabend (18 Uhr/ZDF) beim abschließenden Vorrundenspiel gegen Polen mitwirken können, ist aber noch unklar. Alle fünf müssen unmittelbar nach der Ankunft in der Slowakei einen PCR-Test ablegen, dessen negatives Ergebnis bis zum Anpfiff vorliegen muss.

Am Montagabend waren fünf weitere Nationalspieler positiv auf Corona getestet worden. Torwart Andreas Wolff, die Rückraumspieler Kai Häfner und Luca Witzke sowie die Außen Timo Kastening und Lukas Mertens fehlen der DHB-Auswahl damit vorerst beim Turnier in der Slowakei und Ungarn. Insgesamt hat die deutsche Mannschaft nun sogar schon sieben Corona-Fälle in den eigenen Reihen. Bereits am Samstag war Rückraumspieler Julius Kühn positiv getestet worden sowie anschließend auch noch der für ihn nachnominierte Hendrik Wagner.