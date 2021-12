Reaktion gefordert, Reaktion gezeigt: SC DHfK Leipzig gewinnt in Lübbecke

Lübbecke. Viel Spielraum für Niederlagen gab es vor der Auswärtspartie in Lübbecke nicht mehr. Die Handballer des SC DHfK Leipzig standen am Donnerstag in der Pflicht, mussten Fans, Trainerstab und einem zuletzt mehr als unzufriedenen Manager beweisen, dass sie es besser können. Karsten Günther hatte vor der Auswärtspartie eine Reaktion auf die Niederlagen gegen Flensburg und Minden gefordert – und bekam den Wunsch von seinen Profis erfüllt. Das Geschenk hätte zum Weihnachtsfest auch größer ausfallen können, doch mit dem 28:23 (13:10)-Sieg haben die Leipziger einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Anzeige

Die DHfK-Männer standen vor allem defensiv deutlich kompakter als zuletzt und hielten auch die Anzahl der technischen Fehler im akzeptablen Rahmen. Durch Zeitstrafen und vergebene Großchancen ließ die Sieben von Cheftrainer André Haber ihren Kontrahenten bis zur 24. Minute zwar mehrfach herankommen. Doch mit der Unterstützung von gut 20 Auswärtsfans und ihren Trommeln im Rücken drehten die Leipziger auf und setzen sich ab. Den Startschuss dafür setzte Keeper Kristian Saeveras, der einen freien Wurf blockte und selbst das leere Tor auf der Gegenseite traf. Mit viel Tempo legten die Haber-Handballer nach und gingen mit 13:10 in die Kabine.

DURCHSCROLLEN: Die Bilder zum Spiel Auswärtssieg zu Weihnachten: Am Vortag von Heiligabend sichert sich der SC DHfK Leipzig einen 28:23-Auswärtserfolg bei der TuS N-Lübbecke. ©

Danach änderte sich an ihrer Überlegenheit wenig. Die eindeutige Strategie: harte Abwehrarbeit, schnelle Gegenstöße. „Wir wussten, dass wir kämpfen müssen, weil wir aktuell nicht den besten Handball spielen. Aber diesen Kampf haben wir angenommen und sind darüber gut ins Spiel gekommen“, so Führungsspieler Luca Witzke bei Sky. Im Positionsangriff wirkten Marko Mamic und Co. nun viel ruhiger, bauten ihre Spielzüge sicher auf und blieben sichtlich entspannt – die Mannschaft von Cheftrainer Emir Kurtagic setzte dem aber auch wenig entgegen.

Nach 44 Minuten lagen die Messestädter 21:16 in Front und verwalteten das restliche Spiel in seliger Ruh, waren mental wohl schon beim Weihnachtsfest mit der Familie. Das fällt – wie so oft für die Handballer – wieder besonders kurz aus. Bereits am Samstag um 17 Uhr steht wieder Training auf dem Programm „Jetzt ist es erstmal wichtig, wieder viel Selbstvertrauen zu sammeln, das war der erste Schritt dafür“, so Witzke. Der nächste könnte am Dienstag folgen, wenn der HC Erlangen (18.30 Uhr/Sky) in der Arena Leipzig gastiert.