"Ein richtig guter Mensch": Pal Dardai schwärmt von Fredi Bobic

Hertha-Trainer Pal Dardai will sich an Spekulationen über ein mögliches Engagement von Fredi Bobic als neuem Manager beim Berliner Bundesligisten nicht beteiligen. Eine Rückkehr des Frankfurter Sportvorstandes in die Hauptstadt würde er aber dennoch sicherlich begrüßen. „Ich bin ein Fredi-Fan. Er ist ein guter Junge, ein ehrlicher Junge, ein richtig guter Mensch. Er will immer gewinnen, aber das ist nicht meine Sache darüber zu reden, ob er zur Hertha kommt oder nicht. Da gibt es die Führung“, sagte Dardai bei einer digitalen Medienrunde am Dienstag.

