"Großes Kompliment an die Mannschaft": Die Stimmen zum Hertha-Debüt von Tayfun Korkut

Das war knapp: Erstmals seit März 2020 hat Hertha BSC in der Bundesliga nach einem 0:2-Rückstand gepunktet und beim Debüt von Trainer Tayfun Korkut beim VfB Stuttgart ein 2:2 geholt. Omar Marmoush (15. Minute) und Philipp Förster (19.) hatten Korkuts Ex-Club früh in Führung gebracht, doch Stevan Jovetic (40./76.) schlug noch zurück. Die abstiegsgefährdeten Berliner blieben sechs Tage nach dem Rauswurf von Pal Dardai auch im fünften Ligaspiel nacheinander sieglos, konnten in der Tabelle aber als 14. zumindest den VfB auf Distanz halten. Nach der Partie zog Korkut ein erstes Fazit.

"Wir haben sehr, sehr gut angefangen, bekommen dann zwei einfache Tore und haben aber trotzdem nicht nachgelassen. Das war für mich eigentlich mit das Wichtigste", sagte er nach seinem ersten Auftritt als Hertha-Coach nach der Partie bei DAZN. "Vor allem haben wir nicht nur mit Kampf und Mentalität überzeugt, sondern uns die Situationen fußballerisch rausgespielt", befand der 47-Jährige und richtete ein "großes Kompliment an die Mannschaft, nach einem 0:2 so weiterzuspielen und letztlich hochverdient einen Punkt mitzunehmen".

Viel wichtiger als der eine Zähler sei aber, dass die Dinge, die unter der Woche trainiert wurden, von den Spielern in einer positiven Weise versucht wurden umzusetzen. "Wir wollten fußballerisch von hinten heraus spielen und haben uns in den Räumen gut bewegt. Grundsätzlich können wir mit dem Start zufrieden sein. Das Spiel hat uns natürlich noch einmal neue Erkenntnisse und Eindrücke geliefert. Jetzt wird es darum gehen, dass wir die nächsten Schritte machen", richtete Korkut, dessen Team insgesamt sieben Kilometer mehr als der Gegner lief, den Blick bereits nach vorn. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es im ersten Heimspiel unter seiner Regie gegen Arminia Bielefeld weiter.

Doppeltorschütze Jovetic erklärte nach seinen Saisontreffern drei und vier: "Natürlich wollten wir das Spiel gewinnen, aber wenn man mit 0:2 zurückliegt, kann am auch mit einem Unentschieden zufrieden sein. Die Voraussetzung war nach den beiden Gegentoren nicht einfach, doch wir haben Charakter gezeigt, nach dem ersten nicht gegebenen Tor trotzdem noch vor der Pause ein Tor erzielt. Wir haben danach viel besser gespielt und uns das Remis verdient. Die ersten Tage unter dem neuen Trainer waren gut, auch wenn wir nicht viel Zeit miteinander hatten. In der Halbzeitpause sagte er uns, dass wir weiter machen und an uns glauben sollen.“