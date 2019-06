"Schlaufi ist der Hammer": So reagieren die Fans auf den Doppelschlag bei Hannover 96

Als "Frischling" wurden Jan Schlaudraff und seine Arbeit zunächst recht kritisch beäugt, doch nun sieht es so aus, als könnte der Sportdirektor von Hannover 96 mit breiter Brust aus der Transferperiode hervorgehen. Die Verpflichtungen von Cedric Teuchel, der wahrscheinlich mit Kaufoption von Schalke 04 ausgeliehen wird, und Marvin Ducksch, der bereits einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, bringen "Schlaufi" zahlreiche virtuelle Schulterklopfer ein.

Einige Fans entschuldigen sich sogar bei dem 96-Funktionär: "Offenbar haben wir Schlaufi unterschätzt! Sorry 'bout that...", schreibt eine Userin. Der Tenor ist klar: Die Fans sind entzückt darüber, dass die beiden Offensivkräfte kommen, die Hannover 96 wieder in die Beletage schießen sollen.