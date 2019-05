Dass sich #h96 ausgerechnet mit dem besten Saisonspiel in Liga 2 verabschiedet, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

Draus lernen, besser machen, Konzept aufbauen und wiederkommen.



Außerdem ist es in Sandhausen, Bochum und Co. richtig nett!#H96SCF #H96#niemalsAllein