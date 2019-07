Irre Derby-Klatsche für Real Madrid und Toni Kroos - 3:7 gegen Stadtrivale Atlético

Atlético-Stürmer Diego Costa: vier Tore und eine Rote Karte

Dreimal Diego Costa (1. Minute/28./45. per Elfmeter), João Félix (8.) und Ángel Correa (19.) sorgten mit ihren Treffern für Atleticos 5:0-Halbzeitführung. Diego Costa (51.) erhöhte auf 6:0, ehe Nacho (59.) den ersten Real-Treffer erzielte. Atleticos Diego Costa und Reals Dani Carvajal erhielten in der 65. Minute jeweils die Rote Karte. Vitolo (70.) erhöhte dann auf 7:1. Karim Benzema (85. per Elfmeter) und Javier Hernández Carrera (89.) stellten den Endstand her.