Real, Barca und Juve: UEFA leitet Disziplinar-Verfahren gegen Super-League-Klubs ein

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat im Zusammenhang mit der vorerst gescheiterten Super League Disziplinaruntersuchungen eingeleitet. Das erklärten zunächst englische Medien übereinstimmend und bezogen sich auf eine Mitteilung der UEFA vom Mittwoch. Demnach wolle der Verband von Artikel 31 (4) der UEFA Disziplinar-Regularien Gebrauch machen: "Die Ethik- und Disziplinar-Ermittler der UEFA wurden heute aufgefordert, gegen Real Madrid, den FC Barcelona und Juventus Turin bezüglich möglicher Verstöße gegen die UEFA-Regeln im Rahmen des Super-League-Projekts zu ermitteln", heißt es laut übereinstimmenden englischen Medien in der offiziellen UEFA-Mitteilung. Weitere Informationen würden "zu gegebener Zeit" bekanntgegeben.

Die drei genannten Vereine hatten zuletzt als einzige der zwölf Gründerklubs der Super League weiter an den Plänen festgehalten. Schon in den vergangenen Wochen war daher über Sanktionen spekuliert worden. In einem gemeinsamen Statement der drei Vereine hatten diese erklärt, sie fühlten sich zu Unrecht beschuldigt.