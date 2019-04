Bericht: Real Madrid mit PSG-Star Adrien Rabiot einig 

Erst war der PSG-Star beim FC Bayern im Gespräch, dann mischte sich Tottenham Hotspur ein und am Ende stand Adrien Rabiot bei Real Madrid im Wort. Die "Königlichen" sollen laut dem französischen Fernsehsender Canal+ nun eine Einigung mit dem Franzosen erzielt haben - vorerst allerdings nur mündlich. Rabiot könnte in Madrid ein Puzzle-Teil im großen Umbruch von Zinedine Zidane sein. "Auch wenn wir Champions League-Titel gewonnen haben, gibt es Spieler, die weniger zum Zug kommen. In einer Mannschaft ist das immer so. Ich werde Spielern sagen, dass ich nicht auf sie zähle, und werde ehrlich sein", sagte Zidane.