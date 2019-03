Internationale Pressestimmen zum Ajax-Wunder gegen Real: "Das schlechteste Madrid seit vielen Jahren"

Nach dem Scheitern im spanischen Pokal und bei mittlerweile zwölf Punkten Rückstand in der Meisterschaft auf den FC Barcelona ist Real endgültig in eine schlimme sportliche Krise geschlittert. Die Champions League, die der Klub in den vergangenen drei Jahren jeweils gewann, war für die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos die letzte verbliebene Titelchance. Im ersten Jahr nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin wird der spanische Rekordmeister nun wohl ohne Titel bleiben - außer in der Primera Division geschieht noch ein Wunder. Ajax hat es vorgemacht.