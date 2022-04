Real Madrid mit Aufholjagd im La-Liga-Topspiel: Benzema sorgt für Comeback-Sieg beim FC Sevilla

Real Madrid hat in der spanischen Meisterschaft trotz eines 0:2-Rückstandes das Spitzenspiel beim FC Sevilla gewonnen. Nach dem 3:2 (0:2) am 32. Spieltag bleibt Real mit einem komfortablen Vorsprung Tabellenführer und steuert dem nächsten Titel entgegen.

Torjäger Karim Benzema war am Sonntagabend in der Nachspielzeit (90.+2) der Matchwinner für die Gäste. Nacho hatte in der 82. Minute für den Ausgleich gesorgt, der zur Halbzeit eingewechselte Rodrygo verkürzte in der 50. Minute zunächst. Der frühere Bundesliga-Profi Ivan Rakitic hatte Sevilla in der 21. Minute in Führung gebracht, Erik Lamela erhöhte nur vier Minuten später.